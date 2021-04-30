СМИ сообщили о задержании актрисы из сериала «Глухарь» за кражу

Москва, 30 апреля. Известную по роли клофелинщицы в сериале «Глухарь» актрису Людмилу Халилуллину задержали в столице по подозрению в краже, сообщили СМИ.

В полицию 11 апреля с заявлением о пропаже банковской карты обратилась 41-летняя жительница Москвы. Через некоторое время с ее счета списались средства. Сотрудники полиции уже задержали подозреваемую в краже, которой оказалась актриса Людмила Халилуллина, сообщает РЕН ТВ.

В квартире артистки прошли обыски, саму Халилуллину вскоре отпустили под подписку о невыезде, уточняют СМИ.

Актриса служит в электротеатре «Станиславский». Кроме того, Халилуллина отметилась на телевидении эпизодическими ролями в сериалах «Глухарь», «Идеальная семья» и «Склифосовский. Реанимация».

Ранее стало известно о смерти сыгравший в сериале «Глухарь» актера Всеволода Хабарова, сообщает телеканал «Царьград». Тело артиста было найдено в его квартире через месяц после смерти. По словам сообщившей о смерти Хабарова актрисы и сценариста Ларисы Бравицкой, в последнее время артист в основном снимался в эпизодах сериалов, а также подрабатывал охранником.

Всеволод Хабаров родился 16 сентября 1953 года, в 1983 году закончил ВТУ имени Щепкина при Малом театре. Любителям кинематографа Хабаров запомнился ролью вождя индейцев в советском фильме режиссера Андрея Ростоцкого «Зверобой» 1990 года. Позднее артист сотрудничал с Ростоцким в качестве каскадера.

Хабаров также исполнял роли в картинах «Лучшая дорога нашей жизни», «Привет с фронта», «Первая конная», «Кулагин и партнеры», «Семья вурдалаков» и «Глухарь».