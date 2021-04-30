NI: как армия России оставалась и остается самой эффективной боевой силой в мире

Вашингтон, 30 апреля. Издание National Interest отметило, что предстоит еще многому научиться на опыте Красной армии.

Между 1918 и 1942 годами российская армия была разрушена, и восстановлена четыре раза. Такая жизнеспособность строилась на нескольких факторах: она сохранила (часто с большими затратами и трудностями) военные традиции своей социальной базы; она щедро заимствовала опыт и технологии других; и она адаптировалась (иногда неуклюже, но иногда с большой проницательностью) к своеобразным политическим условиям Советской России.

Политические условия стремительно менялись — начиная от революции и гражданской войны и заканчивая войной с Германией. Красная армия столкнулась с плохой подготовкой, неопытным офицерством и рядом запутанных политических требований из Москвы в разные периоды. После войны во Вьетнаме армия и Военно-воздушные силы США столкнулись со многими кризисами, но эти кризисы едва ли можно сравнить с кризисами Красной Армии. Они никогда не проходили через такие циклы возрождений и разрушений, российская армия.

Председатель комиссии президиума генсовета «Единой России» по международной деятельности, сенатор Андрей Климов недавно объяснил, почему за рубежом так популярно российское оружие. Дело в том, что оно недорогое, качественное и проверенное в боях, сообщает ФАН.