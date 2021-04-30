Иранские ученые создали "отпугивающий" коронавирус спрей для одежды

, 30 апреля. Разработанный иранскими учеными спрей позволит защищать маску и одежду от коронавируса, заявил глава штаба по борьбе с COVID-19 в Тегеране.

По его словам, после нанесения спрея на ткань коронавирус определяется и деактивируется особым способом. В ближайшее время препарат начнут производить в Иране.

В стране выявлено более 2,4 млн случаев COVID-19, из них более 71 тыс. человек умерли. В Иране развернута масштабная вакцинация от коронавируса, пока прививки поставили более 204 тыс. человек. Власти ранее объявили о начале четвертой волны коронавируса в стране из-за увеличения поездок граждан в честь иранского нового года.