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Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова закрутила новый роман после развода

Шоу-бизнес
Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова закрутила новый роман после развода
Prt Scr youtube.com  /  Ксения Собчак

Москва, 30 апреля. Актриса Варвара Шмыкова, известная по сериалу «Чики», поделилась фото с возлюбленным, диджеем Даней Радловым. Звезда рассталась с супругом, оператором Евгением Козловым.

Сама Шмыкова официально не подтверждала отношения с Радловым. Источники сообщают, что у пары есть роман, актриса рассталась с мужем после шести лет брака, передает PeopleTalk.

На фото в сторис в Instagram актриса запечатлела, как едет в машине с Радловым, взяв его за руку. У Шмыковой есть сын Корней от брака с Козловым.

Актриса родилась в Москве в 1992 году. С детства она занималась рукопашным боем и армрестлингом, а также футболом. Уже в юном возрасте Шмыкова играла в Детском музыкальном театре юного актера, а затем училась в ГИТИС, но спустя некоторое время ушла из вуза по собственному желанию. С четвертого раза Шмыковой удалось поступить в Школу-студию МХАТ.

Дебют актрисы в кино состоялся в детективном сериале «Дело Крапивиных». Она также снималась в фильмах «Голубка», «Кино про Алексеева», «Нелюбовь», но широкую известность приобрела после выхода сериала «Чики» с ее участием.

Телеведущая Лера Кудрявцева ранее заявила, что певица Ольга Бузова до сих пор любит блогера Давида Манукяна, с которым рассталась в начале этого года.

развод роман Варвара Шмыкова
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