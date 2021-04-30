LiveScience: В Млечном Пути могут существовать антизвезды

Москва, 30 апреля. Астрономы пытаются разгадать тайну антигелия, разыскивая антизвезды в Млечном Пути.

Из 100 млрд звезд в нашей галактике не более 14 могут состоять из антиматерии. Это результат нового исследования Млечного Пути, в ходе которого искали признаки антизвезд. Они идентичны обычным звездам, но, в отличие от них, сжигают антиматерию в своих ядрах. Она схожа с обычной материей, но имеет обратный заряд. Об этом сообщает LiveScience.

«Антизвезды сплавляли бы антиводород в антигелий, чтобы произвести свет, но в остальном они выглядели бы довольно обычными. Если бы эти объекты существовали, мы не смогли бы отличить их от обычной звезды», — заявил докторант по астрофизике из Университета Тулузы Симон Дюпурке.

Но когда антиматерия и материя встречаются, они аннигилируют друг друга, не оставляя после себя ничего, кроме гамма-лучей. Таким образом, обычная материя, плавающая в космосе в форме газа и пыли, ударит по этим антизвездам, генерируя избыточное гамма-излучение.

Изучив данные гамма-телескопа Ферми НАСА, исследователи обнаружили 14 примеров небольших компактных объектов, ярко светящихся в гамма-лучах, которые не были обнаружены в других звездных каталогах, а это означает, ученые не знают, что это такое. Такой факт может сделать их потенциальными кандидатами на антизвезду. Однако пока команда не может быть в этом уверена.

«Скорее всего, это что-то другое. Например, неизвестные ранее гамма-излучатели, такие как мощные пульсары или далекие активные ядра галактик. Если бы они были антизвездами, это изменило бы представление о формировании Вселенной», — подчеркнул докторант.

Ранее специалисты NASA сообщили, что вертолет Ingenuity не смог осуществить четвертый полет над Марсом.