Newsweek: В космосе разгорается холодная война между США, КНР и РФ

Вашингтон, 30 апреля. Ресурс МКС истекает. Россия построит космическую станцию, а Китай завершит свой проект в конце года. По мнению автора Newsweek, между странами разгорается холодная война.

К концу недели китайская ракета «Чанчжэн-5» должна выйти на орбиту, чтобы разместить модуль «Тяньхэ». Это будет первый элемент основы для третьей космической станции от КНР. Всего до конца года Пекин запустит 11 ракет, что позволит завершить строительство ККС. Также Китай планирует вывести на орбиту модуль, оснащенный современным оптическим телескопом «Сюньтянь». По габаритам он будет такой же, как и «Хаббл», но с улучшенным полем обзора в 300 раз. Об этом сообщает ИноСМИ.

Россия не отстает от своих политических партнеров. В 2025 году она прекратит эксплуатировать МКС, поскольку считает ее небезопасной. Сейчас Роскосмос занимается строительством собственной космической станции.

«Уже ведутся работы по созданию первого базового модуля для новой российской орбитальной станции обслуживания. Этот модуль запустят в 2025 году», — заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Кроме того, отказ Москвы от МКС является символическим, учитывая напряженные отношения РФ и США. Россия смотрит в сторону Китая. Страны подписали бессрочное соглашение, согласно которому они построят одну или несколько исследовательских станций, размещенных на поверхности Луны или на ее орбите.

«Холодная война в холодном космическом пространстве надвигается очень быстро. Китай со своими амбициями и деньгами, и Россия со своими технологиями объединяются, бросая вызов США. Эти страны могут занять господствующие позиции, особенно если им удастся привлечь другие государства к участию в запланированных космических программах», — отмечает журналист Newsweek Гордон Чан.

По его мнению, Пекин попытается переманить иностранных партнеров на свою сторону. Эти шаги будут предприняты ради того, чтобы страны отказались от эксплуатации МСК. Если Китай получит передовые технологии, то он выиграет у США в конкуренции по космосу.

Ранее стало известно, что правительство Китая считает успешным запуск базового модуля национальной космической станции «Тяньхэ».