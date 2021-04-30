Минздрав Словакии опубликовал договор о покупке вакцины «Спутник V»

Братислава, 30 апреля. Минздрав Словакии обнародовал договор о покупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», документ доступен на сайте ведомства.

На обнародовании документа настаивала президент Словакии Зузана Чапутова. Публикация соглашения стала обязательным условием при принятии решения о применении вакцины в стране, сообщает РИА Новости.

Первая партия препарата поступила в Словакию 1 марта.

Ранее разработчики российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» прокомментировали заявление главы словацкого минздрава Владимира Ленгварского о публикации контракта о закупке препарата. Они не против, если власти Словакии опубликуют контракт на закупку российского препарата. Однако наряду с этим необходимо показать и соглашение на поставку вакцины Pfizer, считают разработчики.