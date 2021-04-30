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Развеяны восемь мифов о настоящей дружбе

Общество
Развеяны восемь мифов о настоящей дружбе
pixabay.com/PD

Москва, 30 апреля. Названы восемь популярных мифов о настоящей дружбе, о которых уже пора забыть.

Во-первых, стоит забыть про то, что настоящий друг — это на всю жизнь. Абсолютно нормально, когда в определенный момент жизненные пути со старым другом расходятся, а на его место встает новый человек. Во-вторых, не совсем верным является утверждение, что старый друг лучше новых двух. Не стоит ограничивать новые контакты, руководствуясь этим правилом, так как не совсем правильно ранжировать людей по времени их появления, передает «Лайфхакер».

В-третьих, не всегда друг познается в беде. Стоит прекратить отношения, в которых друг систематически игнорирует и постоянно просит помощи, но при этом не отвечает взаимностью. Четвертым мифом является фраза «Сам пропадай, а друга из беды выручай». На практике все выглядит не так красиво. В критических ситуациях жертвенность является сомнительным поступком. Помощь всегда должна быть рациональной.

Следующим является утверждение, что настоящий друг должен быть только один. Нет никакого правила, которое говорит о том, сколько друзей можно иметь. Шестой миф — «братаны важнее цыпочек». Во взрослой жизни не получится пренебрегать серьезными отношениями ради дружбы.

«Настоящая дружба не ржавеет». Это тоже неверно, так как над дружбой, равно как и над отношениями, необходимо работать, а не полагаться на утверждение о настоящей дружбе. И последний миф «Настоящая дружба должна быть...». Имеется в виду какое-то определенное представление о настоящей дружбе, но не стоит строить ложных ожиданий, так как не всегда отношения вписываются в рамки.

Ранее психолог объяснил опасные последствия секса по дружбе. Подобные отношения спорны и опасны, так как физический контакт повышает возможность испытать чувство любви к партнеру, что может сломать дружеское отношение. Об этом предупредил психолог из Ярославля Александр Кузнецов.

отношения психология дружба
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