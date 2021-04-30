Netflix показал трейлер нового сезона аниме Castlevania

Лос-Анджелес, 30 апреля. Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал полноценный трейлер четвертого сезона аниме-сериала Castlevania.

Эпизоды мультсериала по популярной игровой франшизе станут доступны подписчикам 13 мая. В новом сезоне Бельмонт и Сифа пытаются помешать попыткам воскресить Дракулу. В свою очередь Алукард страдает из-за своей человечности.

Netflix сообщает, что четвертый сезон аниме-сериала станет последним. Не исключается, что возможен выпуск очередного ребута серии или спин-оффа.

Портал Deadline сообщает, что Netflix собирается запустить производство спин-оффа Castlevania. Планируется запуск анимационного сериала в той же вселенной, но с иными персонажами.

Накануне Netflix раскрыл данные о прибыли в России. Чистая прибыль от российских пользователей — 24,4 миллион рублей.