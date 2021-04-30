Подозреваемая в убийстве банда похитителей собак Леди Гаги арестована

Лос-Анджелес, 30 апреля. Группу злоумышленников обвиняют в похищении собак американской певицы Леди Гаги и покушении на убийство выгульщика Райана Фишера.

Они были взяты под стражу на этой неделе. Среди подозреваемых есть и женщина, которая ранее сообщала, что спасла пропавшего щенка. Об этом рассказывает телеканал New York Post.

Выгульщик собак Райан Фишер шел по Лос-Анджелесу с тремя французскими бульдогами певицы — Кодзи, Густавом и Мисс Азией. Во время прогулки на него напали двое мужчин и нанесли огнестрельное ранение, после чего сбежали с двумя дорогими щенками. Фишеру удалось сохранить лишь Мисс Азию. Райан был тяжело ранен, но примерно через месяц его выписали из больницы.

Спустя два дня неизвестная женщина привела Кодзи и Густава в полицейский участок и сообщила о том, что нашла их на улице. Однако источники сообщают, что теперь ей предъявлено обвинение в соучастии. Полиция считает, что она является членом группы и участвовала в схеме «собаки за наличные».

Офицеры с самого начала отнеслись к ее рассказу с подозрением. Певице посоветовали не выплачивать обещанное вознаграждение в размере 500 тыс. долларов. Полиция изначально считала, что похищение — это розыгрыш, инициированный бандой, поскольку французские бульдоги стоят тысячи долларов на черном рынке.

Правоохранительные органы предполагают, что возможные похитители были напуганы шумихой вокруг пропавших собак. Поэтому они их оставили на улице, пытаясь нажиться на солидном вознаграждении от поп-звезды.

Ранее стало известно, что во время стрельбы в бизнес-центре в Нью-Йорке погибли два человека. Стрелок пока не найден.