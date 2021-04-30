Пентагону предложили следить за микроэлектроникой из России, КНР и Ирана

Вашингтон, 30 апреля. Сенатор Джош Хоули призвал обязать подрядчиков сообщать Пентагону о присутствии печатных плат из России, Китая, Ирана или КНДР в поставляемом ими оборудовании.

«Крайне важно, чтобы мы предоставляли все необходимые инструменты для обеспечения безопасности всей цепочки поставок электроники, чтобы наши военные могли быть полностью уверены в оружии, на которое они полагаются для защиты нашей страны», — подчеркнул Хоули.

Законопроект опубликован на сайте Конгресса США. По данным СМИ, основная идея инициативы заключается в том, чтобы сократить зависимость США от представляющих «угрозу» американским оборонным системам стран — стратегических соперников Соединенных Штатов.

Ранее экс-сенатор США Гарри Рид заявил о причастности России к появлению НЛО «в форме пирамиды» над кораблем ВМС США. Видео снято в июле 2019 года: на кадрах видно зависший над ракетоносным эсминцем «Рассел» ВМС США неопознанный летающий объект в форме треугольника.