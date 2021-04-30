Кабмин Нидерландов разрешил допустить зрителей на Евровидение

Амстердам, 30 апреля. Организаторы Евровидения, которое в этом году пройдет в Нидерландах, подтвердили в четверг, что на конкурсные мероприятия будут допущены 3,5 тыс. зрителей.

Ожидается, что концертный зал «Ахой» в Роттердаме будет заполнен на 20%, что допустимо, учитывая антикоронавирусные меры в условиях пандемии. Публику допустили на финал, два полуфинала и шесть репетиций.

Возможность увидеть конкурс своими глазами получили только те, кто купил билеты в 2020 году. Напомним, что в прошлом году шоу отменили.

«Максимум 3,5 тыс. зрителей. <...> Продажи для широкой публики не будет», — указано на сайте организаторов.

Ранее сообщалось, что организаторы международного музыкального конкурса начали подготовку сцены, кулис и всей остальной инфраструктуры для Евровидения. Работы ведут и днем, и ночью при соблюдении мер по борьбе с коронавирусом.

В этом году Россию представит певица Манижа. Она выступит на конкурсе с песней Russian Woman.