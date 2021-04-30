Решение Украины сменить руководство «Нафтогаза» обеспокоило США

Вашингтон, 30 апреля. США выразили обеспокоенность решением украинских властей о смене руководства компании «Нафтогаз», заявил глава пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс.

Правительство Украины уволило с должности главы «Нафтогаза» Андрея Коболева. Причиной отставки стала неудовлетворительная работа, так как чистый убыток компании достиг 19 млрд гривен, хотя планировалось получение прибыли в размере 11,5 млрд гривен.

«Мы глубоко обеспокоены недавними действиями кабинета министров Украины по манипулированию существующими <...> нормами, чтобы <...> заменить руководство ведущей энергетической компании Украины», — заявил Прайс на брифинге.

Российский «Газпром», несмотря на то, что контракт с «Нафтогазом» продолжает действовать, постепенно сокращает поставки голубого топлива через Украину. Эксперты считают, что после окончания строительства газопровода «Северный поток — 2» необходимость в украинском транзите отпадет.