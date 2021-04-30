Попова: Россия запросила индийский штамм коронавируса для изучения

Москва, 30 апреля. Россия запросила образцы штамма коронавируса из Индии для его дальнейшего изучения.

В скором времени в России для полноценного изучения должен появиться индийский штамм коронавируса. Изучать разновидность инфекции будут специалисты центра «Вектор», который работает круглосуточно и без выходных. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что на территории России не зафиксировано заражения индийским штаммом коронавируса. Отмечается, что лаборатории ведомства следят за генетической изменчивостью заболевания в России. Новая мутация вируса была обнаружена в Индии в конце марта. Разновидность отличается отдельным набором генетических вариантов, отвечающим за уклонение от иммунного ответа со стороны организма-носителя.