NI назвал пять винтовок, которые используют лучшие армии мира

Вашингтон, 29 апреля. Специалисты журнала National Interest (NI) назвали пять «семейств» винтовок, которые используют лучшие армии мира.

Первым в списке оказалось американское «семейство» M16 / M4 / AR-10. Оригинальный дизайн винтовки остается одним из самых популярных в мире. В издании отмечают, что винтовка конструктора Юджина Стоунера прошла через непростой период во Вьетнаме. Но сейчас на нее переходят все больше и больше стран.

На вторую строчку специалисты поместили серию АК «100», причислив к ней состоящий на вооружении в России автомат АК-74М. АК-103 оказался лучшим выбором во многих странах, уточняют специалисты. Новые стволы автомата обеспечивают большую точность, а дульный тормоз уменьшает отдачу и дульную вспышку.

«Семейство» SCAR разработано для Сил специальных операций США. Винтовка FN SCAR зарекомендовала себя в регулярных войсках стран НАТО, вооружение этого семейства приняли на вооружение Бельгия и Португалия, Литва применяет «тяжелую» версию калибра 7,62x51 мм.

Из недостатков большинства винтовок SCAR специалисты National Interest назвали возвратно-поступательную рукоятку для зарядки, которая может вызывать сбои в работе. Новые варианты лишены этой проблемы.

Серия оружия со свободным и роликовым затворами G3 расположилась на четвертом месте рейтинга. Она по-прежнему применяется многими странами НАТО, в том числе в странах Балтии и Германии в качестве высокоточной «стрелковой» винтовки. Но при использовании оружия с современной оптикой могут возникнуть сложности, а слишком большая длина создает неудобства при ношении с бронежилетом, уточняют специалисты.

Швейцарская серия SG 550 замыкает список. Она представляет собой интересную смесь винтовки «в западном стиле» и российского АК, признают авторы статьи. SG 550 — высоконадежная, очень точная, но тяжелая винтовка, которая имеет более медленную, по сравнению с аналогами, перезарядку. Тем не менее варианты карабинов SG550, SG552 и SG553 остаются популярными среди спецназа по всему миру, заключают авторы обзора.

Ранее аналитики из США признали, что автоматы АК-203 стали спасением для Индии после провала с производством собственного автоматического оружия. Разработка российских специалистов должна прийти на замену индийской штурмовой винтовке INSAS.