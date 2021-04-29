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Мурашко рассказал о последствиях нецелевого приема антибиотиков в пандемию

Общество
Мурашко рассказал о последствиях нецелевого приема антибиотиков в пандемию
government.ru  /  Правительство России

Москва, 29 апреля. Нецелевой прием и широкое применение антибиотиков во время пандемии коронавируса увеличили число устойчивых к лекарствам микроорганизмов, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Во всем мире 2020 и 2021 стали годами «проверки на прочность» применяемых в борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам мер, отметил министр. Он уточнил, что влияние на ситуацию оказали широкое применение и нецелевой прием противовирусных препаратов и антибиотиков во время пандемии.

«Всем нам теперь придется говорить и об устойчивости к противомикробным препаратам и, возможно, к противовирусным в связи с ускользанием штаммов от некоторых препаратов», — заявил в ходе Интерактивного диалога высокого уровня Генассамблеи ООН по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам Мурашко.

По словам министра, мировое сообщество сегодня объединяет направленные на противодействие распространению антимикробной резистентности усилия, сообщает РИА Новости.

Мурашко считает, что одним из основных средств противодействия антимикробной резистентности могут стать вакцины. Их доступность и широкая иммунизация населения позволят ограничить необходимость использования антибиотиков, противовирусных и других лекарственных препаратов подчеркнул министр.

Ранее Мурашко заявил, что порядка 110 тыс. россиян сейчас проходят лечение от коронавируса в больницах страны. Всего 310 тыс. болеющих коронавирусом пациентов насчитывается в России по данным на 26 апреля.

минздрав рф антибиотики пандемия мурашко коронавирус
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