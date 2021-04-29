Вертолет Ingenuity провалил четвертый полет над поверхностью Марса

Вашингтон, 29 апреля. Вертолет Ingenuity не смог осуществить четвертый полет над Марсом, об этом сообщили специалисты NASA.

Ingenuity стал первым летательным аппаратом, который совершил полет на другой планете. Первый из трех успешных запусков произошел 19 апреля.

19 февраля вертолет прибыл на Красную планету на борту марсохода Perseverance. Ученые собирались провести таким образом уникальное исследование поверхности планеты на высоте нескольких метров, а также проникнуть в труднодоступные участки для изучения, например, в марсианские пещеры.

Недавно специалисты NASA установили, что Марс может быть потенциально обитаем. По их мнению, горные породы на планете могут создавать химическую энергию после взаимодействия с водой, которая нужна для жизни микробных существ.