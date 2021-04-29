Умер обвиняемый в госизмене ученый Виктор Кудрявцев

Москва, 29 апреля. Обвиняемый в госизмене ученый Виктор Кудрявцев скончался в возрасте 77 лет, сообщили в правозащитной организации «Команда 29», юристы которой представляли его интересы.

«Умер наш подзащитный Виктор Кудрявцев <...>. Он был прекрасным человеком и ученым», — цитирует пресс-службу организации РИА Новости.

Сотрудник ЦНИИмаш Кудрявцев был арестован в июле 2018 года. По версии следствия, ученый отправлял секретные данные в являющийся научно-исследовательским центром НАТО Фон-Кармановский институт гидродинамики, с которым совместный проект реализовывал ЦНИИмаш. Предварительное расследование уголовного дела приостановили из-за болезни ученого в 2020 году.