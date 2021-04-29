Прокуратура Татарстана расследует нападение бродячих псов на школьника

Зеленодольск, 29 апреля. Уголовное дело возбуждено прокуратурой Татарстана по факту нападения на ребенка бездомных собак.

Инцидент произошел в селе Осиново. Жертвой стал 11-летний мальчик. Медики диагностировали у него множественные укусы. В настоящее время ребенок находится под присмотром врачей в больнице.

Следователи отмечают, что вина лежит на должностных лицах исполкома Осиновского СП и ветеринарного главка республики. Они допустили нарушение норм законодательства при отлове безнадзорных животных. В настоящее время расследование продолжается.

Ранее в Башкирии бродячие собаки загнали детей на дерево. Сколько времени школьники спасались от животных сидя на ветках неизвестно. Прокуратура ведет проверку.