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Роспотребнадзор допустил рост числа случаев COVID-19 в России к осени

Общество
Роспотребнадзор допустил рост числа случаев COVID-19 в России к осени
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 апреля. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в ведомстве к осени обоснованно ожидают увеличение числа вирусных инфекций, а COVID-19, скорее всего, войдет в их число.

Она отметила, что ученые всего мира задают себе вопрос о том, как часто придется прививаться от коронавируса. В настоящее время нужно завершить иммунизацию 60% взрослого населения России, подчеркнула Попова.

«Мы к осени совершенно обоснованно ожидаем определенной динамики сезонного роста всех вирусных инфекций респираторных и, скорее всего, нового коронавирусного заболевания», — заявила в эфире телеканала «Россия-1» Попова.

Ранее специалисты Роспотребнадзора охарактеризовали ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Москве как напряженную. В настоящее время наблюдается превышение средних показателей по России.

Жителям столицы и всей России рекомендуется отметить майские праздники в кругу семьи. Также не следует проводить массовые мероприятия на длительных выходных в мае, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

роспотребнадзор попова коронавирус COVID-19
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