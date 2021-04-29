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МИД РФ напомнил россиянам об эпидемиологических рисках на зарубежных курортах

Общество
МИД РФ напомнил россиянам об эпидемиологических рисках на зарубежных курортах
wikipedia.org  /  AlixSaz / CC BY-SA 4.0

Москва, 29 апреля. Риски для здоровья во время отдыха на зарубежных курортах перестали быть потенциальными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сейчас за границей, особенно в популярных туристических местах, наблюдается стремительный рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией, передает ТАСС слова Захаровой.

«На популярных направлениях вводятся экстренные более жесткие меры и локдауны, нежели вводились еще месяц назад», — отметила представитель ведомства.

В связи с этим МИД призвал россиян тщательно обдумывать решение отправиться на отдых за границу. Также стоит пристально отслеживать все более ужесточающиеся санитарные требования при пересечении границы.

Недавно аналитики предсказали всплеск интереса к отдыху в Петербурге. По мнению специалистов, сложная ситуация с заграничными курортами и продление президентом России Владимиром Путиным числа нерабочих дней на майских праздниках вызовет увеличение бронирований в Северной столице.

туризм отдых курорт
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