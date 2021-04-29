МИД РФ напомнил россиянам об эпидемиологических рисках на зарубежных курортах

Москва, 29 апреля. Риски для здоровья во время отдыха на зарубежных курортах перестали быть потенциальными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сейчас за границей, особенно в популярных туристических местах, наблюдается стремительный рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией, передает ТАСС слова Захаровой.

«На популярных направлениях вводятся экстренные более жесткие меры и локдауны, нежели вводились еще месяц назад», — отметила представитель ведомства.

В связи с этим МИД призвал россиян тщательно обдумывать решение отправиться на отдых за границу. Также стоит пристально отслеживать все более ужесточающиеся санитарные требования при пересечении границы.

Недавно аналитики предсказали всплеск интереса к отдыху в Петербурге. По мнению специалистов, сложная ситуация с заграничными курортами и продление президентом России Владимиром Путиным числа нерабочих дней на майских праздниках вызовет увеличение бронирований в Северной столице.