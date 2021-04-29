Беспричинное похудение может указывать на развитие опухоли

Москва, 29 апреля. Если человек теряет за год около пяти килограмм при обычном рационе, то это может быть симптомом ряда опасных заболеваний.

Если наблюдается такая тенденция, то следует обратиться к врачу. Первое, что нужно проверить — раковые заболевания, сообщает «Вечерняя Москва», ссылаясь на слова врача-терапевта Тины Петровской.

Рак сопровождается необъяснимой усталостью, слабостью и упадком сил. Если поводов для таких состояний нет, то нужно насторожиться. Заболевания щитовидной железы и ревматоидный артрит могут сопровождаться потерей веса, но в сочетании с другими характерными симптомами. Также может оказаться, что причина похудения — сердечная недостаточность.

Эндокринолог Тамара Сидорова недавно объяснила, что еще одна причина снижения веса — резкое снижение физической активности. В том числе резкий переход на офисную работу или просто прекращение пробежек по утрам.