Китайских пользователей восхитило фото окутанного туманом крейсера «Петр Великий»

Пекин, 29 апреля. Жители Китая назвали российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» сказочной горой в море, увидев корабль на фотографиях в порту Североморска, сообщает издание Sohu.

На снимках крейсер окутан призрачной дымкой тумана. По признанию авторов Sohu, эта сцена выглядит фантастически.

«Военный порт в тумане, и огромный российский атомный крейсер выглядит как сказочная гора в облаках. Пользователи Сети называют это миражом», — приводит мнение комментаторов из Китая «ПолитРоссия».

Sohu напоминает, что несколько лет назад крейсер проходил через Суэцкий канал и фотографам удалось запечатлеть его среди окружающей пустыни.

В прошлом году в Сети опубликовали видео пуска противокорабельной крылатой ракеты с тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» в Баренцевом море. На кадрах записи можно видеть удар по условному противнику с разных ракурсов.