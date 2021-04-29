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Дочь Ефремова раскритиковала актерскую игру Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион»

Шоу-бизнес
Дочь Ефремова раскритиковала актерскую игру Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион»
instagram.com  /  @amefremova

Москва, 29 апреля. Дочь осужденного актера Михаила Ефремова, Анна Мария, дала большое интервью, в котором рассказала о своей гендерной идентичности и о работе с Ксенией Собчак и Лерой Кудрявцевой.

В откровенном интервью платформе Premier Анна Мария Ефремова, которая ранее заявила, что считает себя мужчиной, активно ходит по ток-шоу в целях заработка.

Она стала гостьей программы «Док-ток» Ксении Собчак на Первом канале. Ефремову поразила неискренность ведущей, которая хотела втереться ей в доверие, показав сострадательность. Но девушка не поверила словам Собчак. По ее словам, журналистке нужны только деньги, а на проблемы других ей глубоко все равно.

Недовольна осталась она и после общения с Лерой Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион» на НТВ. Услышав трагичную историю девушки о поисках себя, ведущая пустила слезу, но выглядело это, по мнению Ефремовой, как плохая актерская игра.

«Если вы видели человекоподобных роботов или реалистичный манекен, вы испытывали это ощущение, когда на вас смотрит получеловеческий полутруп. И когда я смотрела на Леру Кудрявцеву, у меня было именно это чувство. Вроде перед тобой сидит живой человек, а вроде не очень. И когда у нее полились слезы из глаз, это было так некомфортно, как будто бы преподавательница в школе пытается пробить тебя на какое-то признание о своем плохом поведении. Это была очень плохая игра!» — объяснила дочь актера.

Ранее в беседе с журналистами Анна Мария Ефремова на вопрос, как актер относится к переменам в ее жизни, в частности, к смене пола, ответила, что не знакома с собственным отцом.

ефремов трансгендер Анна мария ефремова
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