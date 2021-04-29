Католическая церковь ЦАР провела двухнедельную медицинскую миссию в центре страны

Банги, 29 апреля. Католическая церковь Центральноафриканской Республики оказывает медицинскую помощь больным жителям деревни Кпата в префектуре Омбелла-Мпоко.

Епархиальная координация здравоохранения (CODIS) провела двухнедельную медицинскую миссию в деревне Кпата, в ходе которой почти 100 мирных граждан получили необходимую и бесплатную помощь.

«Врач назначил мне антибиотики после консультации. Когда я принимал эти лекарства, я хорошо провел ночь. Сейчас я не чувствую боли», — заявил журналистам местный житель Пьер Йетоман, длительное время страдавший от заболевания ног.

В населенном пункте отсутствует стационарный медцентр, поэтому в случае осложнений больных приходится эвакуировать в столичный госпиталь. Однако в связи с отсутствием качественной дороги вывозить пациентов приходится с помощью мотоцикла.

Подобная ситуация сложилась не только в деревне Кпата, до недавнего времени правительство ЦАР не имело возможности решить проблему. Но после разгрома вооруженных бандформирований, бесчинствовавших на территории страны, власти переключились на экономическое развитие государства.

В частности, речь идет о крупных инфраструктурных и дорожных проектах, с реализацией которых Центральноафриканской Республике поможет Россия.