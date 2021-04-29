КиноПоиск HD анонсировал выход фильма "Майор Гром: Чумной Доктор"

Москва, 29 апреля. Онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD представит россиянам для просмотра супергеройский блокбастер «Майор Гром: Чумной Доктор» на длинных весенних каникулах.

О предстоящей премьере сообщение появилось на официальной платформе онлайн-кинотеатра. Сюжет фильма построен вокруг современного супергероя — рядового полицейского из Петербурга, который охраняет порядок на улицах Северной столицы. В один из дней он сталкивается с загадочным злодеем, охотящимся за преступниками, которые смогли от своих злодеяний «отмыться» через подкуп.

Главные роли в предстоящей картине достались Тихону Жизневскому, Любови Аксеновой, Алексею Маклакову. Срежиссировал проект автор романтической картины «Лед» Олег Трофим, сообщает портал «Культуромания».



На майских праздниках в Москве сеть кинотеатров «Москино» позволит своим зрителям бесплатно насладиться отечественными картинами, приуроченными ко Дню Весны и Труда и к 9 Мая.