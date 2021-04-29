Лера Кудрявцева заявила о мечте поговорить с Владимиром Путиным

Москва, 29 апреля. Ведущая Лера Курявцева стала гостьей передачи на YouTube «Лучше правду», где рассказала о своей главной мечте — поговорить лично с Владимиром Путиным.

Кудрявцева привыкла сама брать интервью у звездных гостей, однако в этот раз согласилась оказаться «по ту сторону кресла», посетив YouTube-шоу. В рамках беседы она раскрыла главные тайны и переживания своей жизни. Одним из ее заветных желаний является пригласить на передачу «Секрет на миллион» президента России Владимира Путина.

«Я всегда это говорю, и я это говорю не потому, что я вру. Я реально не вру. С Путиным», — назвала звезда имя человека, с которым бы мечтала поговорить лично, пригласив на свою передачу.

Она заверила фанатов, что не хотела бы обсуждать с политическим лидером страны вопросы, и так находящиеся на повестке Кремля. По ее словам, с Путиным она бы обсудила его завтрак, хобби и другие житейские вопросы. После этого телеведущая грустно добавила, что не верит в исполнение своего желания.

До этого Кудрявцева искреннее призналась фанатам в том, что уверена в изменах всех мужчин. Она также рассказала подробности отношений с молодым супругом.