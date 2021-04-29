Премьер ЦАР поздравил национальную армию с завершением зачистки коммуны Нием-Йелева

Банги, 29 апреля. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада сообщил о полной зачистке от боевиков коммуны Нием-Йелева в префектуре Нана-Мамбере на западе страны.

Скотоводческая коммуна Нием-Йелева включает множество мелких деревень и крупные населенные пункты, давшие название территории.

В начале апреля армия республики (FACA) освободила от боевиков город Нием, имевший важное стратегическое значение для бандитов. Советник президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерий Захаров рассказал, что в ходе зачистки нейтрализовано около 200 радикалов.

«Российские инструкторы участвовали в планировании операции и оказывали солдатам моральную поддержку», — отметил Захаров.

Ранее советник сообщил, что крупные бандформирования, действовавшие на территории ЦАР, уничтожены, и в стране остались лишь разрозненные отряды боевиков. Это позволило правительству переключить внимание на следующую после обеспечения безопасности задачу — восстановление и развитие экономики государства.