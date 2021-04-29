Макееву заподозрили во враждебном отношении к Спиридоновой на шоу «Точь-в-точь»

Москва, 29 апреля. Музыкальная исполнительница, победительница шоу «Точь-в-точь» Анастасия Спиридонова рассказала о борьбе среди звезд за первое место и намекнула на вражду с Анастасией Макеевой.

Радость победы была испорчена ощущающейся ненавистью к Спиридоновой. Об этом артистка лично рассказала в шоу «Алена, блин!». И хоть звезда не стала раскрывать имена, она намекнула, что далеко не все дошедшие до финала программы люди воспринимали проект как развлечение, для кого-то он превратился в настоящую борьбу.

«Для тех, кто был со мной в лидерах, скажем так», — уклончиво отметила Анастасия Спиридонова.

Журналистка Алена Жигалова перечислила участников шоу «Точь-в-точь», которые также претендовали на победу: Анастасия Макеева, Александр Панайотов, Дарья Антанюк, Александр Шоуа. На это Спиридонова ответила, что стала ощущать на себе недобрые взгляды и слышать неприятные высказывания в свой адрес.

Пользователи Сети предположили, что речь в первую очередь идет об Анастасии Макеевой. Под подозрение попал и солист дуэта «Непара» Александр Шоуа.

«Она, конечно, в начале программы намекает на Макееву, да и Шоуа тоже. Они оба славятся дурным и склочным характером»; «Не называя Макееву, так ее изобразила точно, аж голос ее получился», — написали в комментариях.

Спиридонова в ходе интервью высказалась о песне Манижи для Евровидения. Артистка признает, что исполнительница популярна, а ее репертуар своеобразен, но тем не менее конкурсная композиция ей не пришлась по вкусу.