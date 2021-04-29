Лера Кудрявцева заявила, что Бузова до сих пор любит Даву

Москва, 29 апреля. Телеведущая Лера Кудрявцева в шоу Сурена Каграманова на YouTube прокомментировала расставание Ольги Бузовой с Давидом Манукяном и заявила, что певица до сих пор любит блогера.

Кудрявцева не сомневается в искренности отношений Бузовой и Давы. По крайней мере, музыкальная исполнительница точно была честна в своих чувствах, уверенно заявила ведущая. По ее словам, Бузова до сих пор любит блогера, с которым рассталась в январе этого года.

«Она любит Давида до сих пор. Она была влюблена в него. Возможно, я в розовых очках. Ну пусть так все останется», — отметила Кудрявцева.

После тяжелого разрыва с Манукяном Бузова попала в больницу. Артистка рассказала подписчикам, что год начался очень сложно, а из-за свалившихся неприятностей ее состояние ухудшилось, поэтому певица решила позаботиться о себе. Об этом сообщал телеканал «Мир 24».

Ранее Давид Манукян, сделавший пластическую операцию на пресс, отреагировал на критику Бузовой, которая осудила людей за желание совершенствовать свою фигуру за счет хирургического вмешательства.