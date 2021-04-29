Лера Кудрявцева призналась, что была влюблена в Лазарева 

Москва, 29 апреля. Телеведущая Лера Кудрявцева решила поставить точку в вопросе отношений с певцом Сергеем Лазаревым. Она опровергла домыслы фанатов, что встречалась с артистом ради пиара.

Лера Кудрявцева в разговоре с Суреном Каграмановым в его шоу рассказала подробности начала романа с Лазаревым. Она также сообщила, что не знает никого в российском шоу-бизнесе, кто завел роман из-за выгоды и пиара. По ее словам, с Лазаревым их действительно сначала связывали рабочие моменты, но они перетекли в совершенно искренние чувства.

«Вместе вести какие-то передачи, а потом мы сами не заметили, как стали вместе. Мы были постоянно вдвоем. Я была правда влюблена. Красавчик, умничка. Не было договоренности пиариться, хотя многие об этом думают», — призналась ведущая.

Она заявила, что в России до сих пор существуют фан-клубы, где обсуждают их роман и надеются на воссоединение звездной пары. Будучи замужем за молодым хоккеистом, Кудрявцева продолжает с нежностью относиться к артисту, заверяя, что вместе им больше не быть.

Лазарева телеведущая считает своим хорошим товарищем и даже, возможно, «братишкой». Звездная пара была вместе с 2008 по 2012 годы. Несмотря на то, что Кудрявцева с тех пор вышла замуж и обзавелась семьей, Лазарев продолжает оставаться холостяком.