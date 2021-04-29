Более пяти тысяч заключенных помилованы в Танзании в рамках празднования Дня Союза

Додома, 29 апреля. Президент Танзании Самиа Сулуху помиловала 5001 заключенного различных исправительных учреждений страны в рамках празднования Дня Союза.

Республика Танзания образовалась после слияния Танганьики и Занзибара 26 апреля 1964 года. В этот день, являющийся государственным праздником страны, традиционно объявляется амнистия.

«Я также хотела бы попросить танзанийцев использовать 57-ю годовщину создания Союза, чтобы поразмыслить о различных усилиях, предпринимаемых в национальном строительстве. И о роли каждого в создании сильной нации», — сказала Сулуху.

Указом главы государства сроки амнистированных граждан уменьшены на четверть. В результате 1 516 человек вышли на свободу немедленно. Еще 3 485 заключенных продолжили отбывать заметно сократившееся наказание.

Ранее Самиа Сулуху впервые выступила перед парламентом страны в должности президента. Она огласила план развития национальной экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19.