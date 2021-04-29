Андрей Кончаловский не стал проверять отцовство своей внебрачной дочери 

Москва, 29 апреля. Режиссер Андрей Кончаловский сразу признал дочь от бывшей возлюбленной актрисы Ирины Бразговки, которая много лет скрывала его наследницу Дарью, боясь осуждения.

После бурного романа в молодости с Бразговки Кончаловский заявил ей о намерении расстаться. Влюбленная в него женщина не смела признаться, что беременна. Она боялась, что за это он может ее возненавидеть. Артистке даже пришлось соврать родственникам о возлюбленном, уехавшем от нее в Израиль. Она думала об аборте, но все равно решилась на роды.

«Потом родилась Даша. Она очень сильно болела — год я практически жила в больнице», — разоткровенничалась 66-летняя Ирина Бразговка в беседе с Татьяной Устиновой на шоу «Мой герой».

Наследница Кончаловского решила связать свою жизнь с телевидением, несмотря на то, что долго не знала, кто ее отец. У матери она не спрашивала про родителя, так как считала, что она сама решит, когда заговорить о нем. Зла на бросившего их семью отца Дарья не держит.

«Обид никогда не было. Не задавала маме вопросов о том, почему она не рассказывает мне о папе. Значит, на то имелись свои причины. Не сразу привыкла к Андрею Сергеевичу. Мне было сложно поверить во всю эту историю. А он сразу меня признал, не делал никаких ДНК-тестов и не подвергал сомнению свое отцовство», — призналась 41-летняя внебрачная дочь Кончаловского.

Сам режиссер счастлив в браке с Юлией Высоцкой, которая в недавнем интервью поделилась подробностями венчания со звездой.