Уагадугу, 29 апреля. Не менее 18 человек погибли в результате нападения боевиков на несколько деревень в регионе Сахель на севере Буркина-Фасо.

Бандиты атаковали селения, входящие в коммуну Сейтенга, около семи часов вечера по местному времени. Об этом в официальном пресс-релизе сообщил губернатор Сахеля Сальфо Каборе.

«Первоначальное число погибших составило 18 человек. Один раненый в настоящее время находится под наблюдением в больничном центре в Уагадугу», — отметил он.

Нападение произошло на фоне убийства трех иностранцев в восточной части Буркина-Фасо. Основатель благотворительной природоохранной организации Chengeta Wildlife ирландец Рори Янг и два испанских журналиста попали в засаду бандитов в понедельник, 26 апреля.

В регионе действуют отряды террористов, относящиеся к запрещенным в РФ организациям ИГ1 и «Аль-Каида»1. Однако правительство Буркина-Фасо не смогло установить личности нападавших. Ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

1 Организация запрещена на территории РФ.