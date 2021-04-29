Батрутдинов и Харламов ходили под ручку на премьере «Прабабушки легкого поведения»

Москва, 29 апреля. Известные российские комики Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов посетили премьеру фильма «Прабабушка легкого поведения. Начало».

Юмористы пришли в московский кинотеатра «Октябрь», где прошла премьера кинокартины «Прабабушка легкого поведения. Начало» с Александром Реввой в главной роли. Лента транслировалась в рамках Московского международного кинофестиваля.

На вечере появились многие звезды отечественного шоу-бизнеса. В частности, юморист Михаил Галустян, король эстрады Филипп Киркоров, певицы Глюкоза и Светлана Лобода. Не прошли стороной премьеру киноленты и товарищи Реввы — резиденты Comedy Club.

Батрутдинов и Харламов ходили по кинотеатру под ручку. Артисты были в весьма неторжественной одежде. Харламов был в черной толстовке и кепке, а Батрутдинов в свитшоте с забавным рисунком и кожанке.

Картина «Прабабушка легкого поведения. Начало» выйдет в российский прокат 6 мая. На ММКФ прошел закрытый показ. В разговоре с ФАН режиссер фильма Марюс Вайсберг рассказал о неожиданном эффекте своей новой ленты.