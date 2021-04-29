Генерал Олег Плохой принял участие в открытии «Диктанта Победы»

Москва, 29 апреля. Торжественная церемония открытия акции «Диктант Победы» состоялась в Музее Победы в Москве. Участие в мероприятие принял генерал-полковник Олег Плохой.

Участников просветительско-патриотической партии «Диктант Победы» приветствовал заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Также отмечается, что перед началом диктанта Академическим ансамблем песни и пляски войск национальной гвардии были исполнены песенные произведения военных лет. К «Диктанту Победы» присоединился заместитель главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Олег Плохой, а также военнослужащие и сотрудники войск нацгвардии РФ.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Сергей Вострецов напутствовал будущих сотрудников МВД перед «Диктантом Победы». Обращаясь к курсантам, парламентарий напомнил, что 76 лет назад была поставлена точка в самой страшной войне в истории человечества.