Дана Борисова рассказала, с кем закрутила роман экс-жена вдовца Легкоступовой

Москва, 29 апреля. Бывшая жена яхтсмена Юрия Фирсова Наталья встречается с другом вдовца певицы Валентины Легкоступовой. О романе женщины рассказала ведущая Дана Борисова.

По ее словам, бывшая супруга Фирсова закрутила роман с пластическим хирургом, который является другом яхтсмена. Секрет она раскрыла в эфире программы «Пусть говорят».

«Я хочу сказать, что Юра честный, хоть его и представили Синей Бородой, черным риелтором. Вот он хорохорится, а по большому счету у него тоже не все хорошо в жизни. Его очень много предают. Вы знали, что его друг, пластический хирург, живет с его бывшей женой Натальей? Это не закрытая информация», — сказала Борисова.

Фирсов был удивлен такой новости. Но признался, что подозревал, что у бывшей супруги кто-то есть. По его словам, он расстался с Натальей, когда встретил Легкоступову.

«Претензий к нему и к ней нет. Они приезжают друг к другу в гости», — добавил Фирсов.

Валентина Легкоступова умерла в середине августа прошлого года. Ей было 54 года. Незадолго до смерти звезда попала в больницу с тяжелой травмой головы.