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Политика
Захарова призвала Европу объяснить политизацию расследований взрывов в Чехии и Болгарии
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Захарова призвала Европу объяснить политизацию расследований взрывов в Чехии и Болгарии

Политика
Захарова призвала Европу объяснить политизацию расследований взрывов в Чехии и Болгарии
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 29 апреля. Странам Европы стоит объяснить политизацию расследований взрывов на военных складах в Чехии и Болгарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По ее словам, соответствующие вопросы, которые поставлены внутри европейских стран, требуют международной реакции. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что необходимо понимать осуществление контроля за вооружениями и соблюдение международных обязательств в Чехии и Болгарии.

«Потому что они являются участниками большого количества соответствующих ограничительных соглашений. (Нужно понимать. — Прим. ред.), что произошло с этими вооружениями, складами, кто и как вел расследования и почему была допущена грубая политизация этих расследований», — подчеркнула Захарова.

Ранее она заявила, что ухудшение отношений России и Евросоюза происходит благодаря усилиям Брюсселя.

захарова болгария мид рф чехия европа
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