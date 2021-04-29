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Кедми назвал израильские власти «трусами» за игнорирование неонацизма на Украине

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 21:36
Украина
Кедми назвал израильские власти «трусами» за игнорирование неонацизма на Украине
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 апреля. Запад и Израиль предпочли проигнорировать очередное проявление неонацизма на Украине, потому что струсили перед США. Об этом заявил военный эксперт Яков Кедми.

В Киеве прошел первый в ее истории «Марш вышиванок», который был посвящен годовщине создания дивизии СС «Галичина». Решением Нюрнбергского трибунала все военные формирования, которые входили в состав СС, были признаны преступными организациями. Однако Запад предпочел попросту проигнорировать очередное проявление неонацизма на Украине.

Кедми особенно удивило отсутствие реакции со стороны Израиля. На фоне геноцида еврейского народа во время Второй мировой войны Тель-Авив больше всех должен быть заинтересован в том, чтобы искоренить нацизм. Такое игнорирование данной проблемы очень сильно возмущает израильтян. Политолог назвал израильские власти «трусами» за игнорирование неонацизма на Украине.

«Израиль не посмотрит в эту сторону официально, пока эта вся сволочь находится под прикрытием США и Европы. Израиль не будет впереди планеты всей в этом отношении. Я удивился, когда израильский посол в Киеве высказался по поводу стадиона во Львове. Это издержки израильской демократии», — заявил Кедми.

Военный эксперт уточнил, что молчание Израиля можно было наблюдать и раньше, когда в Прибалтике регулярно проводили чествования людей, воевавших на стороне нацистской Германии.

Ранее сообщалось, что Кедми назвал идею Владимира Зеленского о завершении войны в Донбассе с помощью НАТО «дикой». Политолог уверен, что слова украинского лидера являются ложью, граничащей с маразмом.

украина израиль кедми
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