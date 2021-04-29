Расследование о Меган Маркл и принце Гарри выйдет в прокат 30 апреля 

Лондон, 29 апреля. Discovery+ готовится выпустить расследование про герцогов Сассекских, основанное на анализе специалистами их голоса, движений и мимики во время скандальных интервью.

В Великобритании документальный фильм о Меган Маркл и принце Гарри, внуке королевы Елизаветы II, покажут 30 апреля. Над кинолентой работал продюсер Шируотер, который для полноты расследования поведения герцогов привлек к участию в проекте лучших специалистов-психологов в области языка тела, лингвистики и мимики. Они проанализировали не только поведение членов монаршей семьи на публике, но и скандальное интервью пары Опре Уинфри, которое бросило тень на Букингемский дворец.

Представитель Discovery+ Клэр Лейкок считает предстоящий фильм самым амбициозным специальным расследованием за последние годы, сообщает Deadline.

Британцы уже давно недовольны поведением Меган Маркл и внука королевы принцем Гарри, однако последнее интервью Опре окончательно настроило поклонников королевской семьи против пары. Из-за поднятых тайн дворца отношения испортились даже между родными братьями Уильямом и Гарри.