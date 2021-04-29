Югра планирует заняться развитием возобновляемых источников энергии

Ханты-Мансийск, 29 апреля. Ханты-Мансийский автономный округ рассматривает в будущем развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

Результаты исследований свидетельствуют о сохранении спроса на углеводороды, указала глава региона в ходе выступления на пленарной дискуссии, посвященной «зеленой сделке» Евросоюза, в рамках 13-го Российско-Германского сырьевого форума.

«В этой связи для нас крайне важно работать над тем, чтобы не сокращать добычу газа и нефти, а повышать эффективность их использования с минимизацией экологического следа», — сказала Комарова.

Например, добываемый в России газ можно оставлять для нужд развития экономики, а не экспортировать, предложила она. Губернатор также добавила, что в целях минимизации негативного влияния на экологию, снижения выбросов парниковых газов регион планирует участие в проектах по созданию полигонов для контроля углеродного баланса.

Несмотря на тяжелые условия 2020 года, в стране продолжалось строительство и ввод в эксплуатацию новых генерирующих источников. Примерно половину объема введенной генерации составили ВИЭ, отметил министр энергетики Николай Шульгинов.