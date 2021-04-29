Украинский политик не поверил, что Россия будет добывать воду для Крыма

Киев, 29 апреля. Ответные меры российских властей на водную блокаду Крыма спровоцировали возмущение среди киевского руководства. Об этом высказался украинский политик.

Бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин оценил ответ РФ на перекрытие Северо-Крымского канала. Именно он обеспечивал основные потребности полуострова в воде. Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил обнаружение пресных запасов под дном Азовского моря.

«Эти заявления действительно пробивают дно», — пожаловался Бабин в интервью «24 каналу».

Политик назвал сообщение Аксенова пропагандой и не поверил, что кто-то будет добывать воду с морского дна для крымчан.

Власти республики ранее обнародовали имена главных организаторов водной блокады полуострова. Экс-президенты Украины Петр Порошенко и Леонид Кравчук оказались в их числе.