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Экспрессия, стирающая границы: как отмечают Международный день джаза

Общество
Экспрессия, стирающая границы: как отмечают Международный день джаза
Global Look Press  /  imago stock&people

Мир 30 апреля отмечает ежегодное событие — Международный день джаза (International Jazz Day). Об истории и традициях проведения музыкального праздника рассказывает ФАН.

История

Решение об установлении новой календарной даты было объявлено на Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2011 году. Целью необычного праздника стал «рост уровня информированности международной общественности о джазе как о силе, которая способствует миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми».

Как уникальное музыкальное явление джаз появился в 1910-х годах на американском юге, но быстро распространился по штатам и всему миру. Истоки оригинального стиля можно заметить еще в начале XIX века, когда чернокожие рабы из Луизианы устраивали танцы в воскресные дни. Африканские ритмы, позже смешанные с европейскими мотивами, становились музыкой для таких вечеринок.

Экспрессия, стирающая границы: как отмечают Международный день джаза
Global Look Press  / 

Постепенно джаз, которым стали называть новый жанр не сразу, обогащался за счет разных региональных особенностей в музыке. Ритмичное и полное страсти звучание довольно быстро стало популярным среди людей, и с течением времени джаз начал стирать национальные, гендерные и культурные границы — они в первой половине XX века были довольно четкими в Америке.

Исполнители были вольны экспериментировать с жанром, отчего он постоянно развивался и преобразовывался. Однако в музыкальный жанр как таковой все имеющиеся стили объединили лишь в 1950-х годах. Сохранив свою экспрессию и тягу к импровизации, джаз приблизился к высокому искусству, но остался таким непохожим ни на популярную, ни на классическую музыку.

В настоящее время джаз все еще остается музыкальным полем, где в почете художественное новаторство и межкультурный диалог. Его наследие и влияние на мировую культуру неоспоримо, а о популярности говорит сообщество поклонников по всей планете.

Экспрессия, стирающая границы: как отмечают Международный день джаза
pixabay.com  / Free-Photos

Традиции

Конечно, очевидный способ отметить музыкальный праздник — примкнуть к любителям и ценителям жанра. Традиционно в последний день апреля в городах по всему миру проходят джазовые концерты и тематические вечера, камерные шоу в клубах и барах, а также настоящие фестивали. Несложно будет наткнуться и на лекции или мастер-классы, которые погрузят вас в теорию и историю оригинальной музыки.

Кстати, интересный факт. По результатам канадских исследований, джаз является одним из самых сложных для восприятия видов музыки, которое требует от мозга сложной и напряженной аналитической работы. Исполнение и написание джазовой музыки, в свою очередь, способно благотворно повлиять на интеллектуальные способности человека. Конечно, в срочном порядке осваивать саксофон или барабан никто не предлагает, а вот прослушать лучшие треки за всю историю жанра лишним не будет.

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