Депутат Госдумы Нилов сравнил антироссийские высказывания Чехии с тухлыми консервами

Москва, 29 апреля. Гости политического ток-шоу «Место встречи» обсудили ситуацию вокруг необоснованных обвинений со стороны Болгарии и Чехии в «причастности» РФ к ряду взрывов в их странах.

Доцент финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян отметил, что «доказательства» Болгарии абсолютно несостоятельны. Официальная София не может парировать только тем фактом, что подозреваемые россияне находились на территории страны, когда произошли взрывы. Вместе с ними там пребывало до полумиллиона граждан РФ, отметил он.

Свою точку зрения высказал также депутат ГД РФ Олег Нилов. По его словам, тайные многолетние расследования называют «политическими консервами».

«И вот сейчас как раз тот момент, когда такую «консерву» Болгария и Чехия достали. А «консервы» оказались тухлыми», — сказал он.

Ранее болгары в Сети высмеяли провокации своих властей против России. Пользователи интернета сошлись на мнении, что София повторяет чешский сценарий.