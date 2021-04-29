Дочь Уилла Смита призналась, что она полиаморка

Вашингтон, 29 апреля. Дочь известного американского актера Уилла Смита Уиллоу сделала откровенное признание. Девушка рассказала, в каких романтических отношениях предпочитает состоять.

Откровения дочери Смита прозвучали во время программы Red Table Talk. Девушка призналась, что она полиаморка (то есть состоит в отношениях, когда партнеры разрешают друг другу заводить романтические связи на стороне).

Уиллоу в ходе программы объяснила своей 49-летней матери Джаде Пинкетт-Смит и 67-летней бабушке Эдриен Банфилд-Норрис, что моногамия обычно приводит к изменам, а полиамория является более открытым и честным форматом отношений.

«Допустим, вам не очень хочется секса все время, а вашему партнеру хочется. И что же, если у одного нет этих потребностей, не должно быть и у другого?» — сказала дочь голливудского актера.

Она добавила, что в своем кругу общения полиаморна только она. При этом удрузей Уиллоу гораздо больше сексуальных контактов, чем у нее.

Уилл Смит женился на своей давней подруге Джаде Пинкетт в 1997 году. У супругов двое детей: сын Джейден и дочь Уиллоу.