Новые цены на газ шокировали жителей Украины

Киев, 29 апреля. Политическое руководство Украины заверяло население в том, что фиксирование цены на газ позволит сдержать рост стоимости топлива, однако ситуация обернулась по-другому.

Новые фиксированные цены на газ привели рядовых украинцев в замешательство. Несмотря на обещания правительства, стоимость природного газа выросла. Экономист Алексей Кущ проанализировал обновленные тарифы. Об этом пишет издание «Украина.ру».

Начиная с 1 мая, старый тариф в 6,99 грн (18,85 рубля) за 1 куб. м газа прекращает свое действие. Теперь украинцам предстоит платить от 7,88 до 13,5 грн (от 21,25 до 36,41 рубля) за кубометр.

Кущ убежден, что в стране творится настоящий ценовой цирк, а украинские операторы занимаются продвижением извращенного маркетинга.

«Один из крупнейших операторов, который продает газ населению заявил 7,99 грн, «Нафтогаз» тоже ориентируется на этот ценовой горизонт и тоже идет на дешевый маркетинговый трюк. Там хотят, чтобы Андрей Коболев сказал, что у него продают самый дешевый газ в Украине, если брать в целом среди крупных поставщиков», — прокомментировал ситуацию в отрасли эксперт.

Аналитик уверен в том, что новая цена на газ — аномальная. Она не соответствует платежеспособному спросу на Украине, является искусственно завышенной и превышает даже стоимость польского газа, который объективно обходится этой стране ЕС гораздо дороже.

Тем временем Соединенные Штаты стараются продать собственный газ Киеву, а генеральный директор оператора ГТС Сергей Макогон дискутирует на данную тему не с украинским правительством или компанией «Нафтогаз», а с Вашингтоном.