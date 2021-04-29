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Дудчак заявил, что Россия должна поправить Европе «корону сапогом»

Политика
Дудчак заявил, что Россия должна поправить Европе «корону сапогом»
Федеральное агентство новостей  / 

В случае оскорблений и агрессии в свой адрес Россия будет вынуждена «поправить корону сапогом» зазнавшимся «ублюдкам» с Запада. Об этом в интервью ФАН заявил экономист и политолог Александр Дудчак.

Ранее в итоговой резолюции апрельской пленарной сессии Европейский парламент предложил отключить Российскую Федерацию от системы платежей SWIFT, если та решит «вторгнуться на Украину». Согласно документу, Европейский Союз «должен дать понять» РФ, что в случае такого вопиющего нарушения международных прав и норм со стороны Москвы ЕС перестанет закупать у нее энергоресурсы, а все активы «близких к российским властям олигархов и их семей» будут заморожены, визы — отменены.

«В Европарламенте, к сожалению, слишком много агентов Соединенных Штатов, — отметил Дудчак. — Да и вообще вся Европа, которая когда-то была оплотом цивилизованного мира, самостоятельной и независимой величиной, превратилась в придаток США. Некогда великие Франция, Германия и Великобритания превратились в шакалов одного крутого заокеанского ублюдка и выполняют его непреклонную волю».

Экономист заявил, что несмотря на то, что отключение России от SWIFT доставит некоторые неудобства ее гражданам, Москва эту проблему рано или поздно решит.

Дудчак заявил, что Россия должна поправить Европе «корону сапогом»
ФБА «Экономика сегодня» .  / 

«А все эти экономики, что американская, что европейская, являются дутыми, — убежден политолог. — Они состоят лишь из огромных долговых обязательств и не выдержат реальной конкуренции. Если их лишить источников углеводородов, энергии, рабочей силы и всего прочего, то они рухнут».

Собеседник ФАН подчеркнул, что в случае реальной войны выживут не эти слабые страны, а именно Россия, которая обрастет колючей проволокой по периметру и ощерится гиперзвуковыми ядерными ракетами.

«И пускай только кто-то попробует заикнуться, что мы бензоколонка с атомной бомбой — сапогом корону быстро поправим! — заявил Дудчак. — У нас полно природных, технологических, военных и людских ресурсов, чтобы отразить любую агрессию! Никто за наш периметр не сунется! А если кто-то будет гавкать, то сразу получит по носу!».

Политолог увидел в заявлении Европарламента «коллективный наезд организованной преступной группировки Запада на Россию».

«С ними нельзя договориться — эти субъекты понимают только грубую силу, и только с таких позиций наша страна должна с ними общаться, — убежден экономист. — Пусть попробуют отключить этот SWIFT! Они пожалеют об этом так, как давно уже ни о чем не жалели!»

россия сша украина европарламент европа дудчак
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