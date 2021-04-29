Дудчак заявил, что Россия должна поправить Европе «корону сапогом»

В случае оскорблений и агрессии в свой адрес Россия будет вынуждена «поправить корону сапогом» зазнавшимся «ублюдкам» с Запада. Об этом в интервью ФАН заявил экономист и политолог Александр Дудчак.

Ранее в итоговой резолюции апрельской пленарной сессии Европейский парламент предложил отключить Российскую Федерацию от системы платежей SWIFT, если та решит «вторгнуться на Украину». Согласно документу, Европейский Союз «должен дать понять» РФ, что в случае такого вопиющего нарушения международных прав и норм со стороны Москвы ЕС перестанет закупать у нее энергоресурсы, а все активы «близких к российским властям олигархов и их семей» будут заморожены, визы — отменены.

«В Европарламенте, к сожалению, слишком много агентов Соединенных Штатов, — отметил Дудчак. — Да и вообще вся Европа, которая когда-то была оплотом цивилизованного мира, самостоятельной и независимой величиной, превратилась в придаток США. Некогда великие Франция, Германия и Великобритания превратились в шакалов одного крутого заокеанского ублюдка и выполняют его непреклонную волю».

Экономист заявил, что несмотря на то, что отключение России от SWIFT доставит некоторые неудобства ее гражданам, Москва эту проблему рано или поздно решит.

ФБА «Экономика сегодня» . /

«А все эти экономики, что американская, что европейская, являются дутыми, — убежден политолог. — Они состоят лишь из огромных долговых обязательств и не выдержат реальной конкуренции. Если их лишить источников углеводородов, энергии, рабочей силы и всего прочего, то они рухнут».

Собеседник ФАН подчеркнул, что в случае реальной войны выживут не эти слабые страны, а именно Россия, которая обрастет колючей проволокой по периметру и ощерится гиперзвуковыми ядерными ракетами.

«И пускай только кто-то попробует заикнуться, что мы бензоколонка с атомной бомбой — сапогом корону быстро поправим! — заявил Дудчак. — У нас полно природных, технологических, военных и людских ресурсов, чтобы отразить любую агрессию! Никто за наш периметр не сунется! А если кто-то будет гавкать, то сразу получит по носу!».

Политолог увидел в заявлении Европарламента «коллективный наезд организованной преступной группировки Запада на Россию».