Замгенсека ООН назвал одну из возможных тем переговоров Лаврова и Гутерреша

Нью-Йорк, 29 апреля. Заместитель генсека ООН Фархан Хак​​​ раскрыл подробности предстоящей встречи главы ООН Антониу Гутерреша и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Гутерреш планирует посетить Москву 12-13 мая и провести переговоры с главой МИД страны. Одной из возможных тем предстоящего диалога может стать вопрос об отношениях России с другими странами.

«До встречи еще две недели. Посмотрим, как будут развиваться события», — сказал Хак на брифинге.

Также он отметил, что на переговоры в Москву генсека ООН пригласило российское правительство. О том, будет ли Гутерреш встречаться с кем-либо еще, ему неизвестно.

Ранее в МИД РФ рассказали о рабочих поездках Лаврова и других планах в мае.