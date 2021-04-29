В США предложили запретить сигареты с ментолом и ароматизаторами

Вашингтон, 29 апреля. Сигареты с ментолом могут быть запрещены в США. Соответствующее предложение последовало от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Сотрудники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США (FDA) считают, что такой запрет позволит сократить количество начинающих курильщиков среди молодого поколения. Как подчеркнула глава агентства Джанет Вудкок, статистика говорит о том, что именно сигареты с ментолом вызывают интерес у молодежи.

Исследования показывают, что табачная продукция такого типа широко распространяются среди афроамериканцев, добавила она. По словам руководителя фармрегулятора, FDA намерена ввести стандарты, запрещающие сигареты с ментолом в течение 2022 года. Вудкок также заявила, что агентство будет добиваться полного запрета всех ароматизаторов в сигаретах.

Получаемый из еды холестерин оказался не так страшен для человеческого организма. Как сообщалось ранее, к такому выводу пришли врачи из Американской ассоциации сердца (AHA).