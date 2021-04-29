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Самыми крупными инвесторами АПК стали овощеводы

Экономика
Самыми крупными инвесторами АПК стали овощеводы
citymurmansk.ru  /  Пресс-служба администрации Мурманска

Москва, 29 апреля. Крупнейшим отечественным инвестором в АПК по итогам первого квартала стал производитель тепличных овощей АПХ «ЭКО-культура» Александра Рудакова, Андрея Петренко и Ирины Ашиновой.

По оценкам Infoline, у «ЭКО-культуры» реализуется проектов на 139 млрд руб. В их числе тепличные комплексы в Ставропольском крае, Московской и Воронежской областях, Дагестане и ягодное производство в Кабардино-Балкарской Республике.

Вторую строчку рейтинга от Infoline занял агрохолдинг «Степь», входящий в АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Он может направить 51,2 миллиарда рублей на возведение молочных ферм в Ставропольском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Ростовской области.

На третьем месте расположился конкурент «ЭКО-культуры» — ГК «Рост» Сергея Рукина. Размер его вложений в тепличные комплексы в Тюменской и Тамбовской областях оценен в 28,4 миллиарда рублей, сообщает «Коммерсантъ».

При составлении рейтинга аналитики учитывали затраты на проекты строительства и реконструкции объектов стоимостью от 300 млн рублей, которые реализуются по состоянию на апрель и завершаются не ранее третьего квартала текущего года.

Россиянам рекомендовали присмотреться к инвестициям в АПК. Сегодня Россия имеет все предпосылки для того, чтобы выйти в лидеры по производству продовольствия в мире, отмечают эксперты.

инвесторы апк овощеводы
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